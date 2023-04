Juve, Rabiot goleador: unico centrocampista in Serie A in doppia cifra

Con la rete di questa sera contro la Lazio, che ha dato il momentaneo pareggio alla Juventus, Adrien Rabiot ha raggiunto quota 8 gol in campionato diventando il centrocampista più prolifico della nostra Serie A. Considerando tutte le competizioni, il francese è arrivato in doppia cifra grazie anche alla doppietta segnata in Champions League nella vittoria per 3-1 contro il Maccabi Haifa. E quella contro gli israeliani non è stata l'unica in stagione: ne sono arrivate altre due contro la Sampdoria nella vittoria per 4-2 e quella contro l'Empoli, quando la Juve si impose per 4-0.