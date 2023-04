Mauro, Juve e sistema calcio: parole durissime in diretta tv

Perché il sistema calcio ha un problema con la Juventus? È la domanda pesantissima che Massimo Mauro mette sul tavolo della televisione in un post partita Lazio-Juve decisamente acceso. La valutazione del match parte ovviamente dal contestatissimo vantaggio biancoceleste, viziato da un fallo di Milinkovic-Savic su Alex Sandro che Di Bello non vede e sul quale il VAR Irrati decide di sorvolare senza richiamare l'attenzione del direttore di gara. ”5 minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? - le dichiarazioni di Mauro, che poi cala la bordata - Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio...".