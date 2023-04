Juve, Iachini difende Vlahovic: “Se non stai bene, sei il fratello brutto”

FIRENZE - «Salvate il soldato Dusan? State certi che sarà lui stesso a salvarsi e a ripartire con il supporto della Juventus che non dovrà mai mancare. È un ragazzo forte, sta vivendo una stagione diffi cile ma ne verrà fuori. Non si può rinunciare a uno come lui». La carezza di Beppe Iachini ad uno degli allievi prediletti, capace di segnare col tecnico marchigiano a Firenze più di una ventina di gol a cavallo di due annate complicate fra la pandemia (il Covid fermò anche Vlahovic) e problemi di classifica per la Fiorentina di allora. «Leggo e sento tante critiche nei suoi confronti perché sta segnando poco. Ma a tutti gli attaccanti capitano periodi così, è un ruolo che si misura con il gol ma contano pure le prestazioni. E vedendo le ultime di Dusan mi pare in ripresa» afferma Iachini a Tuttosport. «La pubalgia non gli ha consentito di allenarsi con continuità - aggiunge - e ciò non lo aiuta anche per la struttura fisica importante. Poi c’è stato il Mondiale. Quando Vlahovic era a Firenze con me dopo il Covid ebbe bisogno di tempo per ritrovare la forma ma sentiva la mia fiducia e lui ne aveva tanta in se stesso, andava via per ultimo dall’allenamento perché voleva sempre imparare. Appena stette meglio dimostrò pur giovanissimo le sue doti. Ma appunto per rendere al meglio, e ciò vale per tutti, devi stare bene. Sennò, come dico sempre, in campo va il fratello brutto».