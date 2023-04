Dal falegname Torricelli al muratore Gatti: Juve, storia di favole operaie

Una maglia può cambiarti la vita, soprattutto se è quella della Juventus. Nella storia del club fatta di fatica, lotta e unione, le storie di Torricelli e Gatti si intrecciano e percorrono un'unica strada. La forza di non arrendersi mai, la curiosità di capire come un sogno possa trasformarsi in realtà. Entrambi giocavano a calcio solo per passione, per divertirsi dopo il lavoro. Uno falegname, l'altro muratore: due favole operaie.