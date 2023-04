La stampa portoghese: “Sporting di gran lunga superiore alla Juventus”

LISBONA (PORTOGALLO) - Alla Juventus basta un gol di Gatti e un super Perin nel finale per aggiudicarsi l'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un 1-0 importantissimo in vista del ritorno in programma giovedì prossimo all'Estadio José Alvalade.

Gatti e Perin salvano la Juventus: Sporting ko

La zampata del difensore ex Frosinone nella ripresa permette così ai bianconeri di Massimiliano Allegri di poter contare su due risultati (vittoria o pareggio) nel secondo round in Portogallo. Nel finale, in pieno recupero, ci ha poi pensato Perin, entrato al posto di Szczesny nel finale di primo tempo, a blindare il risultato con un doppio intervento prodigioso.

Le aperture dei quotidiani portoghesi dopo Juve-Sporting

I quotidiani lusitani, all'indomani della sfida, elogiano la squadra di Ruben Amorim, andata a Torino senza snaturarsi e cercando di mettere in campo il proprio calcio. "Sporting superiore, incredibile!", apre stamane A Bola, che poi sottolinea le tante opportunità sprecate, in primis quelle di Pedro Gonçalves e Bellerin, e l'errore di Adan nel gol che ha deciso l'incontro (uscita a vuoto dell'estremo difensore). Gli fa eco Record che in prima scrive "Fortuna canaglia". Insomma, in Portogallo c'è grande rammarico per una sconfitta ritenuta immeritata. Giovedì, però, si torna nuovamente in campo per i secondi 90', al termine dei quali si saprà chi tra Juventus e Sporting Lisbona avrà conquistato il pass per la semifinale di Europa League.