Bremer, retroscena su Gatti: "C'è una cosa che gli dico da inizio stagione"

"È stata una vittoria importante perché non vincevamo da due partite. Dobbiamo continuare su questa strada e stare attenti a non buttare questo risultato. Sapevamo che le squadre portoghesi giocano tanto, loro hanno fatto una buona gara e noi abbiamo rischiato qualcosa. Riguarderemo gli errori per cercare di non commetterli nuovamente". Lo ha dichiarato Bremer ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Juve in Europa League contro lo Sporting.