Sassuolo-Juve, quando parla Allegri: l'orario della conferenza

Dopo la vittoria interna contro lo Sporting Lisbona, firmata da Gatti, nell'andata dei quarti di finale di Europa League, la Juventus è già al lavoro in vista della gara di campionato in casa del Sassuolo, che si disputerà domenica alle ore 18 al Mapei Stadium. I bianconeri hanno lavorato al JTC questa mattina: seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera contro i portoghesi, mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla gestione del possesso palla e sulla fase difensiva, concludendo l'allenamento con la classica partitella.