Pogba variabile Juve: il Polpo accende l'ambiente

TORINO - Variabile Pogba . Al saldo dei pochi alti e dei tanti bassi vissuti finora in stagione, il francese della Juventus ieri sera è tornato a respirare il profumo del campo e ad assaporare il calore dello Stadium. Un fattore per la Juventus, innanzitutto a livello emotivo : la presenza del Polpo, da sola, aumenta l'entusiasmo dell'ambiente oltre che il potenziale del gruppo di Allegri. In attesa di tornare a vederlo incidere anche in campo, dopo il ripiegamento difensivo nei minuti finali contro lo Sporting che ha scatenato l'ovazione dei tifosi.

Allegri e le energie della Juve

E chissà che una maggiore autonomia del suo motore non possa incidere anche sulle prossime scelte di Allegri, che in Europa League ha virato su una mediana a due – nel 3-4-3 disegnato contro i portoghesi – che ha destato qualche perplessità anche al tecnico stesso, come ammesso a fine gara. Ora, intanto, la testa andrà alla gara di campionato contro il Sassuolo di domenica, anche se sarà impossibile per i giocatori archiviare ogni pensiero d'Europa. E anche Allegri, in fondo, dovrà fare i conti con chi ha bisogno di tirare un po' il fiato in vista di uno dei più importanti snodi della stagione.