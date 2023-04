Juve-Napoli, la decisione del giudice sportivo: chiusura curva sospesa. Ma…

La chiusura della curva della Juventus in occasione della sfida interna contro il Napoli è stata sospesa dal giudice sportivo: il dispositivo "rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite". In sostanza, analogamente a quanto avvenuto con la squalifica di Mourinho, fermato dopo il derby ma in panchina contro i ragazzi di Allegri in attesa della conferma della condanna, se la decisione definitiva arriverà dopo la partita con gli azzurri di Spalletti, nell'occasione il tifo organizzato bianconero sarà regolarmente presente sugli spalti dell'Allianz Stadium di Torino.