Juve, Paredes sogna una nuova occasione contro il Sassuolo

L'ultima da titolare risale addirittura al 19 febbraio scorso, in casa dello Spezia. E il precedente non è nemmeno un granché: sostituito nell'intervallo in favore di Fagioli. L'avventura di Leandro Paredes alla Juventus non è mai decollata e, anzi, pare destinata a chiudersi al termine della stagione , contestualmente al prestito annuale dal Psg. Domenica pomeriggio, a Reggio Emilia contro il Sassuolo , l'argentino potrebbe però avere una nuova – e forse persino insperata, ormai – occasione per mettersi in mostra.

La gara di giovedì contro lo Sporting ha evidenziato come il centrocampo bianconero giri meglio a tre piuttosto che con due soli interpreti come nel 3-4-3, dunque è probabile che Allegri in campionato torni ad aggrapparsi alle certezze. Ma con un dubbio per quanto concerne la pedina al centro della cerniera, dal momento che Locatelli nel finale della gara di Europa League ha chiesto il cambio. Se l'azzurro non dovesse recuperare per tempo, tenendo in considerazione che quattro giorni più tardi si giocherà il ritorno a Lisbona, allora al tecnico toccherebbe estrarre un nuovo coniglio dal cilindro. Magari Barrenechea. Magari Miretti, facendo scivolare in mezzo Fagioli. O magari, appunto, Paredes, tornato di recente nelle rotazioni di Allegri dopo lo scambio di vedute della scorsa settimana alla Continassa.