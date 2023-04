Allegri, le scelte in difesa. Bremer ko: chance per Rugani o Bonucci

TORINO - La Juventus si avvicina alla trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo con l’obiettivo di riprendersi il secondo posto sul campo e quindi sorpassare virtualmente la Lazio che ha una partita in più. Allegri ha fatto capire che le scelte per gli undici titolari terranno conto del fatto che giovedì si giocherà a Lisbona il ritorno con lo Sporting che vale l’accesso alla semifinale di Europa League.

Juventus: la chance per Rugani

A proposito di titolari fuori Bremer che ha anche mal di gola e al suo posto dovrebbe giocare Rugani, o anche Bonucci che ha recuperato. Mentre in attacco spazio a Vlahovic in compagnia probabilmente di Milik tenuto conto che Di Maria e Chiesa sono reduci da un minutaggio importante mentre Kean è destinato a restare a Torino per un problema ai flessori.

Allegri e quella missione con Galliani

Ma Allegri domani non guarderà solo la sua Juve ma anche un giocatore del Sassuolo in particolare che o nel mirino della Juve ovvero Frattesi Così il tecnico livornese «Andai a vedere il Monza in B e notai quel ragazzotto che correva chiedendo notizie a Galliani. Si vedeva che aveva qualità».