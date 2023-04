Juve da esaurito

REGGIO EMILIA - Fibrillazione da calcio a Reggio Emilia. Dopo la sbornia dei tifosi granata per la promozione in Serie B di sabato, la cittadina si appresta a vivere una domenica a tutto pallone. I primi tifosi del Sassuolo che si sono presentati al botteghino oggi pomeriggio sono rimasti delusi. Infatti gli sportelli resteranno chiusi come hanno appena comunicato gli addetti alla vendita. “Tutto esaurito”. Dunque per il match alle 18 tra Sassuolo e Juventus sarà sold out con oltre 21 mila presenze sugli spalti.