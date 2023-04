Pogba, il giallo social di Sassuolo-Juve: cos'è successo

REGGIO EMILIA - Paul Pogba al centro di un vero e proprio giallo social. In un tweet della Juventus, quello in cui venivano indicati i calciatori in panchina a disposizione di Massimiliano Allegri in vista dell'imminente sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo, non compariva il nome del centrocampista francese, al pari di quello di Szczesny.