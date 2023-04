Fagioli, lacrime in Sassuolo-Juve: cos'è successo

REGGIO EMILIA - Giornata da dimenticare per Nicolò Fagioli: il centrocampista della Juventus, suo malgrado, è stato protagonista in negativo della rete di Defrel che ha sbloccato la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i padroni di casa, il classe 2001 ha sbagliato il rinvio mandando la sfera sull'attaccante neroverde, bravissimo a stoppare e girare immediatamente verso la porta di Perin. Subita la rete, Allegri lo ha subito tolto dal campo inserendo Miretti al suo posto. Grande delusione per Fagioli che, sedendosi in panchina, è scoppiato in lacrime coprendosi poi il volto con la maglietta. Carlo Pinsoglio si è immediatamente avvicinato per consolarlo. Un episodio sfortunato che non cancella assolutamente quanto di buono fatto dal ragazzo in questa stagione.