Calciopoli, la Juventus, le plusvalenze: c'è bisogno di trasparenza

Se non fosse già abbastanza caldo, il dibattito sulla giustizia sportiva è stato reso incandescente da un revival Calciopoli, che ha ricordato a tutti come una giustizia approssimativa e parziale lasci scie tossiche lunghissime. Perché la Giustizia deve essere uguale per tutti, quindi per la stessa violazione non possono esserci sanzioni differenti e per una violazione che hanno commesso in molti non può essere punito uno solo. Perché la Giustizia condanna sulla base del Diritto, quindi se non c’è una norma che vieta un comportamento, quel comportamento non può essere sanzionato (nulla poena sine lege). Perché la Giustizia si amministra attraverso i principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione e recepiti dalla giustizia sportiva, che anche se ha la “g” minuscola non può prescindere dai principi della sorella maggiore e, quindi, deve consentire di difendersi e deve rispettare le basilari garanzie del deferito. Perché la Giustizia non deve essere politica: mai e in nessuno modo le sentenze devono essere dettate dal sentimento popolare o dalle esigenze di chi governa.