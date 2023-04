Juve, il procuratore Taucer al Collegio di Garanzia: "Carenza nella sentenza"

Colpo di scena nel finale, come un gol segnato in zona Cesarini. Mentre l'udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni stava per volgere al termine, il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, ha chiesto il rinvio per rimodulare la sentenza: "Temo che riguardo all’articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, un principio di fondatezza delle difese ci sia”. E ha aggiunto: “Auspico il rinvio alla Corte d’appello federale con rimodulazione della sanzione”. Già la Figc non si era costituita nel procedimento, oggi anche il procuratore generale Taucer ha preso le distanze: in attesa di capire quale sarà la decisione, perde sempre più consistenza l'ipotesi accusatoria che ha portato alla penalizzazione della Juventus. La sanzione si è basata, appunto, sull'utilizzo dell'articolo 4, quello della lealtà sportiva.