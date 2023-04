Lapo Elkann ai tifosi Juve: "Lasciate in pace Allegri". E sulla dirigenza...

E' un Lapo Elkann scatenato quello che incita, a colpi di tweet, la Juventus nella trasferta di Lisbona contro lo Sporting valida per l'accesso alle semifinali di Europa League . E' da questa notte che il nipote di Gianni Agnelli pubblica sul suo profilo ufficiale di Twitter messaggi di incoraggiamento alla squadra bianconera, sostenendo a spada tratta il lavoro di Max Allegri . Ed è proprio a chi critica l'operato del tecnico bianconero che Lapo risponde per le rime. Il primo tweet, pubblicato dopo la mezzanotte, recita "Allegri e tutta la Juventus, dai giocatori a tutti, credo e crediamo in voi: dovete VINCERE domani per i colori che portate sulla nostra amata maglia della Juventus. Tornate vincenti". Arrivate le prime critiche al post, l'imprenditore italiano risponde subito per le rime: "La Juve deve essere vincente con Allegri o senza Allegri perché la Juventus è la Juventus. Una GRANDE e GLORIOSA SQUADRA". Poi le prime risposte a chi contesta il lavoro del tecnico, chiedendo il suo esonero: "Lasciatelo lavorare, la stagione non è finita e i conti si fanno alla fine".

Lapo a difesa di Max Allegri

Il secondo tweet pubblicato è a totale difesa dell'operato di Max Allegri: "Allegri lasciatelo in pace, che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita, i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia o meno e non è giusto mettere tutte le colpe su di lui. #focussuvincere". Anche qui, arrivano le prime critiche ai post di Lapo che risponde difendendo anche l'operato della società bianconera: "La dirigenza è seria e fa un lavoro duro in un momento in cui ci attaccano tutti". L'invito dell'imprenditore italiano è rivolto soprattutto nell'evitare le polemiche "concentriamoci su vincere e non su fare polemiche" e a pensare alla vittoria contro lo Sporting "per ora pensiamo a vincere domani che lo Sporting è forte: da lì vengono Ronaldo e Figo e il loro allenatore è bravo. Focus sul vincere e non su criticare, portiamo a casa la vittoria". L'augurio di Lapo è sicuramente comune a tutti i sostenitori bianconeri: "Solo UNITI si vincerà e si tornerà ad essere i numeri 1".

Il messaggio di Lapo Elkann ai calciatori della Juventus

Lapo, poi, si rivolge direttamente ai calciatori della Vecchia Signora: "Giocatori si avvicina la Sfida, crediamo Tutti in Voi, dobbiamo vincere questa coppa e con la vostra Unione e Grinta tutto è possibile. Contiamo tutti su di VOI. #dobbiamovincere", il messaggio a poche ore dal ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.