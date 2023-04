Classifica Serie A: Juventus terza, penalizzazione annullata!

TORINO - La Juventus vince il ricorso e si riprende i 15 punti conquistati sul campo. La squadra di Massimiliano Allegri , dunque, sale a quota 59 superando in un solo colpo Atalanta, Inter, Milan e Roma e piazzandosi a due lunghezze di distanze dalla Lazio seconda. A questo punto, dunque, e a meno di un crollo nel finale di stagione, la Vecchia Signora conquisterebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League mettendo nei guai le due milanesi, una di fronte all'altra in semifinale il prossimo 10 e 16 maggio.

Juventus, forcing finale: tutti gli impegni

La Juve, che stasera si gioca il pass per le semifinali di Europa League contro lo Sporting Lisbona al José Alvalade (si riparte dall'1-0 firmato Gatti all'andata a Torino), nelle ultime otto giornate di campionato affronterà in casa Napoli, Lecce, Cremonese e Milan mentre in trasferta se la vedrà contro Bologna, Atalanta, Empoli e Udinese. In più c'è una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare al Meazza contro l'Inter dopo l'1-1 dell'Allianz Stadium (Cuadrado e Lukaku, su rigore, i due marcatori).