Juve d'Europa: le semifinali di Allegri, Lippi, Conte e Ancelotti

TORINO - Massimiliano Allegri ha raggiunto per la terza volta , nel corso della sua duplice avventura sulla panchina della Juventus, le semifinali di una competizione europea . Nei primi due casi, entrambi in Champions League, i bianconeri hanno staccato il pass per l'ultimo atto della competizione, un precedente che fa ben sperare i tanti tifosi del club torinese sparsi in tutto il mondo...

Juve, le semifinali con Allegri in Champions e Conte in Europa League

Nella stagione 2014-2015, la prima sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri accede in semifinale di Champions League dopo aver eliminato il Monaco. C'è il Real Madrid del futuro bianconero Cristiano Ronaldo, che segna entrambi i gol dei Blancos, uno all'andata ed uno al ritorno: Max si impone 2-1 a Torino - a segno Morata e Tevez - con lo spagnolo, ex di turno, che si ripete nell'1-1 al Bernabeu. In finale, poi, trionferà il Barcellona tra le polemiche. Due anni più tardi, invece, la Juve si prende la propria rivincita sui blaugrana nei quarti e ritrova il Monaco nell'ultimo turno prima della finalissima. Al club del Principato non basta la rete di un giovanissimo Mbappé nella sfida di ritorno: i bianconeri, infatti, vincono sia a Torino (2-0 con doppietta di Higuain), che in trasferta (2-1, in gol Mandzukic e Dani Alves). La Coppa andrà poi al Real Madrid. Per l'ultima semifinale in Europa League, invece, bisogna riavvolgere il nastro fino alla stagione 2013-2014, con Antonio Conte in panchina, che 'retrocede' nella seconda competizione continentale a causa della rete di Sneijder a 5' dal triplice fischio dell'ultima partita della fase a gironi dell'ex Coppa dei Campioni, nell'inferno di Istanbul, su un campo ai limiti della praticabilità: fuori Trabzonspor nei sedicesimi, Fiorentina negli ottavi e Lione nei quarti, mentre contro il Benfica - ko 2-1 in Portogallo con momentaneo pari di Tevez e 0-0 in casa con gol annullato ad Osvaldo - sfuma il sogno di giocarsi il trofeo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.