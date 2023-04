Trezeguet e Iaquinta, carica Juve: i messaggi portafortuna per l'Europa

TORINO - Certe sfide europee le hanno vissute, a livelli anche più alti. Sanno perfettamente cosa significhi prepararsi per partite così, David Trezeguet e Vincenzo Iaquinta, due giocatori che hanno vestito e vinto nel loro passato da calciatori con la maglia della Juventus addosso. E anche adesso che non devono più buttare i palloni dentro la porta avversaria, non hanno certo perso la passione per i colori bianconeri, come confermato dai loro post su Instagram pubblicati prima della partita contro lo Sporting valida per i quarti di finale di Europa League.