Juve-Napoli, la moviola: Fabbri, la gestione dei gialli e il gol annullato

Rischia il giallo al 22’ Anguissa per un fallo in ritardo su Kostic che si era gà liberato della palla: Fabbri lo richiama solo verbalmente e ci starebbe, non fosse che un minuto dopo ammonisce Locatelli per un semplice fallo di gioco su Ndombelé, in un’azione non pericolosa.

Fabbri e la gestione delle ammonizioni Giallo che sarebbe fuori luogo a prescindere dal metro usato per Anguissa. Rischia invece più del giallo al 31’ Gatti, che in un corpo a corpo con Kvaratskhelia lo colpisce al volto, sia pure di striscio: Fabbri presumibilmente non vede, ma osservava e dunque il var decide di non intervenire, però potevano esserci gli estremi. Altra ammonizione ingiustificata al 40’, a Rabiot che interviene in scivolata su Anguissa colpendo in pieno la palla con il piede sinistro, con cui effettua l’intervento: il fatto che con la gamba destra colpisca l’avversario giustifica il fallo, non il giallo. Giallo che invece dovrebbe ricevere Juan Jesus un minuto dopo, per trattenuta su Milik lanciato nella metà campo del Napoli. Al 6’ st Ndombele al tiro dopo una trattenuta di Anguissa su Rabiot lasciata passare da Fabbri.

Juve-Napoli: il gol annullato a Di Maria Al 37’, richiamato dal var, Fabbri annulla il gol di Di Maria decretando un fallo di Milik su Lobotka in avvio d’azione: entrambi intervengono in scivolata e c’è un contatto tra le tibie, quella del polacco è davanti e più vicina al pallone, che poi tocca facendo proseguire l’azione. Unico elemento a far pensare al fallo un leggero movimento della gamba del bianconero verso l’azzurro, ma si poteva lasciar correre. Al 46’ in gol Vlahovic, ma la palla era uscita prima del cross di Chiesa. Al 47’ Cuadrado chiede un rigore, ma è lui a cercare il contatto con Juan Jesus.

