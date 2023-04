Marchisio, Juve-Napoli e gli episodi controversi: "Non cambio idea"

TORINO - Claudio Marchisio si era già espresso sul caos Juventus-Napoli legato alle polemiche arbitrali, nel corso della Domenica Sportiva. Qualche ora dopo, l’ex centrocampista bianconero ha scelto i social per ribadire il suo punto di vista: "È normale che quando la tua squadra non vince, rammarico e nervosismo ci portano a difendere sempre la propria squadra. Per quanto riguarda ieri (domenica 23 aprile, ndr), la “manata” di Gatti è sicuramente da rosso. Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente. Detto ciò, il Napoli stramerita questo campionato. Sono stati i migliori! Complimenti a voi".