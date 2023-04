Landucci-Spalletti, lite dopo Juve-Napoli: "Pelato, ti mangio il cuore"

Clamoroso retroscena sul caldo e particolare finale della partita di campionato tra Juventus e Napoli . Al termine della gara dell'Allianz Stadium, sono volate parole grosse da parte di Marco Landucci nei confronti di Luciano Spalletti . Tra le pagine del verbale redatto dagli agenti federali presenti alla sfida tra bianconeri e azzurri ci sarebbe una parte dedicata al vice di Massimiliano Allegri “visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali”.

Landucci contro Spalletti: "Pelato di m..."

Secondo il referto, Landucci e il tecnico del Napoli "si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”. Spalletti, nell'imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci". L'accaduto è stato "interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile", da uno degli agenti federali presenti all'Allianz Stadium.