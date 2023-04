Nel dubbio, ha torto la Juventus: arbitri, Var e una stagione disgraziata

TORINO - Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Napoli ha sfoderato un aggettivo perfettamente calzante per descrivere la stagione bianconera: surreale. Come se non bastassero i guai fuori dal campo - con una penalizzazione di -15 comminata a gennaio, poi tolta e in futuro chissà - anche ciò che succede nel rettangolo verde spesso lascia basiti. Gli errori arbitrali, che ovviamente non sminuiscono il trionfo del Napoli, non hanno condizionato in alcun modo la corsa scudetto, che mai ha riguardato da vicino la Juventus. Tuttavia, al termine del campionato, le disattenzioni rischiano di pesare sulla qualificazione alla prossima Champions League.