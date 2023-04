Bonucci torna a giocare un Inter-Juve: cosa è successo l'ultima volta

TORINO - Fa un certo effetto vedere Leonardo Bonucci nella formazione titolare scelta da Max Allegri per il match di questa sera contro l'Inter. Il capitano della Juventus, infatti, tra infortuni e scelte tecniche, era da tempo che non partecipava a questo match. L'ultima volta risale all'11 maggio 2022, ossia la finale di Coppa Italia vinta allo Stadio Olimpico dai nerazzurri ai tempi supplementari. In quell'occasione venne mandato in campo al 67' al posto di Bernardeschi, sul risultato del 2-1 in favore dei bianconeri, per cercare di conservare il risultato. Alla fine però Calhanoglu, segnando 13 minuti più tardi, mandò la partita all'extra-time, dove la doppietta di Perisic chiuse l'incontro sul 4-2 per l'Inter.