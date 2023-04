Juve, rabbia Calvo: "Uefa ci esclude da coppe? Leggo sentenze già scritte"

MILANO - Poco prima dell'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter, lo Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Fare un bilancio prima di una partita così è difficile. È stata una stagione lunga, complicata con alti e bassi. Siamo tra le prime quattro in campionato e in corsa per due trofei, per ora siamo soddisfatti. Per un bilancio definitivo bisogna attendere la conclusione della stagione". Il dirigente bianconero ha poi spiegato che non esistono delle difficoltà nella programmazione della prossima stagione: "La Juve ha una solidità totale, che permette di programmare a prescindere dall'esito sportivo. Giocare o non giocare le coppe europee fa la differenza, anche in termini numerici. Ma possiamo farlo nei giusti tempi e con i giusti obiettivi".