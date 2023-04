Juve vuota, Allegri: "Ecco quale era il mio piano contro l'Inter"

"Abbiamo fatto il primo tempo dormendo, nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo tirato poco in porta ma con l’Inter è una partita difficile. L'Inter è una squadra molto forte e l'ha dimostrato, dispiace non essere arrivati in finale di Coppa Italia. Bisogna essere forti e bravi a tenere le spalle larghe, in queste situazioni ci capita di tutto. Un po' ci mettiamo anche noi, visto che sulla rete subita col Napoli eravamo arrabbiati". E' il commento di Massimiliano Allegri a Mediaset dopo la sconfitta della sua Juve contro l'Inter in Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha spiegato: "Juventus vuota di energie? Bisogna ricaricarle, nelle ultime partite abbiamo perso tante volte. Bisogna rimboccarsi le maniche, da domani torneremo a lavorare con cattiveria. Abbiamo il terzo posto da difendere contro Milan e Roma, poi la Lazio a due punti da noi".