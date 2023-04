Juve, operazione recupero: Vlahovic sta forzando

TORINO - Il calendario prova a tendere la mano alla Juventus. Il ritmo con cui i bianconeri sono chiamati a scendere in campo resta frenetico, ma ora il gruppo di Max Allegri ha davanti a sé gli impegni ravvicinati con Bologna e Lecce in campionato . Due avversarie da non sottovalutare, naturalmente, ma a cui chiedere strada per tornare a immagazzinare fiducia e punti.

Sono tanti gli aspetti sotto cui i bianconeri hanno la necessità di ritrovare confidenza. Servono i tre punti, innanzitutto, per risollevare una classifica incrinata dai recenti tre passi falsi consecutivi. Servono una difesa di nuovo ermetica e, soprattutto, una manovra che possa arginare la siccità di reti in cui è incappata la squadra. Servono, anche, le giocate di un Chiesa ancora in cerca di se stesso. E servirebbero, allo stesso modo, i gol di Dusan Vlahovic .

Vlahovic aumenta i carichi, Milik carica

Già, servirebbero. Il condizionale è reso necessario dalle precarie condizioni del serbo, che alla vigilia della semifinale di Coppa Italia ha accusato un fastidio alla caviglia e che, per questo, a San Siro si è accomodato in tribuna. Ieri DV9 ha lavorato a parte e oggi ha fatto altrettanto, ma aumentando i carichi di lavoro senza provare particolare dolore. Una buona notizia sulla strada che conduce alla gara di domenica sera a Bologna, che in ogni caso per l'ex viola resta ancora in dubbio: risolutivo, in questo senso, l'allenamento di domani alla Continassa nel primo pomeriggio. Intanto, Arek Milik - anche lui in cerca di gol scacciacrisi - carica il gruppo così: «Sono giorni difficili e siamo tutti delusi, ma non è il momento di mollare, ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere. Siamo la Juve». Che perde da tre turni consecutivi in campionato.