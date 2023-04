Allegri-Di Maria, che è successo riguardo Bologna-Juventus

TORINO - In realtà non è un malanno da Vecchia Signora. La pressione alta colpisce di più intorno ai 40 anni, quando lo stress lavorativo comincia a lavorare ai fianchi, o meglio alle vene o alle arterie. Sta di fatto che la Vecchia Signora - la Juventus - ha iniziato a soffrire di pressione alta: alte sia la minima che la massima. E anche il medico più mediocre sulla faccia della terra non avrebbe difficoltà a individuare le cause. Perché sul mondo Juve da ottobre ad ora, ovvero la bellezza di sei mesi, è piovuto di tutto con l’accavallarsi delle nubi fosche della giustizia ordinaria prima e sportiva poi. Fatale o comunque abbastanza prevedibile che prima o poi gli effetti indesiderati di questa situazione logorante iniziassero a riverberarsi anche sui risultati, frutto di atteggiamenti in campo non in linea con ciò che era lecito aspettarsi.