Juve, il trittico da non sbagliare parte da Bologna

BOLOGNA - Scatta dallo Stadio Dall’Ara il trittico della Juventus. Una settimana in cui vivere d’un fiato solo le sfide contro Bologna, Lecce ed Atalanta, con la mente – per un attimo – rivolta unicamente al campionato. La finestra dedicata unicamente alla Serie A servirà al gruppo di Allegri per focalizzarsi sulla rincorsa a un posto Champions, in dubbio dopo le recenti tre sconfitte di fila e al saldo di nuove penalizzazioni dalla giustizia sportiva. Ma non soltanto.

Juve, da Kean a Milik: il gol mancante

In questi 270’, infatti, i bianconeri dovranno ritrovare risultati e anche gol, in particolare da un fronte offensivo che in tutto il mese di aprile ne ha prodotto uno soltanto: quello di Kean trenta giorni fa contro il Verona, con Vlahovic e Milik ancora al palo e Chiesa non brillante. Una crescente fiducia da parte della squadra in generale e dei bomber in particolare, infatti, sarà fondamentale per quello che attende la Juventus subito dopo il trittico: la doppia semifinale di Europa League di fronte al Siviglia. Quando la squadra si giocherà davvero tutto.