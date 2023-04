Calvo: obiettivi Juve, Europa League, futuro Allegri e nuovo ds

BOLOGNA - "Gli obiettivi per questa stagione sono il secondo posto e la finale di Europa League. Perché ancora non ci siamo, quindi prima pensiamo ad andarci e poi a vincerla". A pochi minuti da Bologna-Juventus, il dirigente bianconero Francesco Calvo è intervenuto ai microfoni di Dazn: "La conferma di Allegri? Dire di confermare Allegri in questo momento è un'ovvietà. Questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato alla Juventus per un progetto di quattro anni, non siamo neanche alla metà, perché non abbiamo ancora concluso la seconda stagione. Per Allegri parlano gli 11 trofei in 7 anni alla Juventus, le due finali di Champions. Non è assolutamente in discussione. Quello che è importante per noi è che anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, di crescere e migliorarci. Questa è una voglia che abbiamo sia noi dirigenti, che l'allenatore e i giocatori".