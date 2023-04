Bologna-Juve, Cuadrado: "Troppi errori contro di noi, non è un caso"

BOLOGNA - "Sicuramente c'è un po' di rammarico per la partita, era importante vincere. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo creato, ma non siamo stati letali in area. Però c'è un po' di arrabbiatura anche... Sicuramente è incredibile che a questi livelli non funzioni un monitor, perché prima c'era un fallo chiarissimo, rovina tutto il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma così è difficile". Così, in merito al calcio di rigore che ha regalato ad Orsolini il momentaneo vantaggio del Bologna, si è espresso ai microfoni di Dazn l'esterno della Juventus Juan Cuadrado: "Condizionati dall'episodio? Ormai era già passato, siamo entrati in campo con la voglia di fare risultato. Non è un caso, ci sono stati altri episodi con noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano, è il calcio. Combattiamo fino alla fine".