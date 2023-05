Juventus, Milik dopo l'1-1 a Bologna: “Si può sbagliare ma l’importante…"

La Juventus non sa più vincere e sul campo del Bologna ieri sera è arrivato solo un pareggio firmato dalla rete di Milik che nel primo tempo aveva anche sbagliato un calcio di rigore. La punta polacca, nel post partita, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto della sua esultanza: "Si può sbagliare ma l’importante è non mollare mai, questo è lo spirito giusto per cercare di realizzare i nostri obiettivi… forza Juve". Il riferimento è al tiro dal dischetto parato da Skorupski ma l'attaccante ex Napoli si è rifatto subito dopo grazie al gol del pari.