Compleanno Bonucci, gli auguri della Juventus: "Abbiamo vinto tantissimo"

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, festeggia oggi il compleanno e compie 36 anni. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio al difensore con un lungo messaggio pubblicato sul sito ufficiale: "L'ennesimo compleanno in bianconero per Leo, un altro giorno da vivere insieme. Come spesso è accaduto in questi anni la festa si incastra nel mezzo di un finale di stagione con ancora obiettivi da inseguire".