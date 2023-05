Ding Liren e la Juve: il campione del mondo di scacchi è tifoso bianconero

ASTANA (Kazakistan) - Ding Liren , 30 anni, nativo di Wenzhou (Cina) è il nuovo campione del mondo di scacchi , il primo cinese della storia ed anche è tifoso della Juventus . Il cinese ha battuto il russo Ian Nepomniahtchi in un match che si è svolto ad Astana dopo una trafila di partite cominciata il 9 aprile i due avversari si erano ritrovati in parità con il cinese sempre costretto ad inseguire, nel post-partita Liren ha dedicato il successo alla famiglia svelando anche un desiderio: "La prima cosa cge voglio fare è andare a Torino per vedere una partita della Juventus, la mia squadra preferita".

Liren, un assassino tranquillo

Un sito specializzato sugli scacchi definì Lire "un assassino tranquillo" per il suo stile di gioco, un stile la quale il ragazzo di Wenzhou tiene molto come lui stesso ha dichiarato: "Diventare campione del mondo non è così importante, mi importava essere quello che giocava meglio. Questa partita riflette la profondità della mia anima ho iniziato a giocare a 4 anni e per 26 ho analizzato la mia abilità. Ho cambiato il modo di allenarmi, a volte ho pensato di essere dipendente da questa disciplina. Senza, non ero felice".