Juventus, seconda e terza maglia 2023/24: come potrebbero essere

TORINO - La Juventus sarà impegnata in un finale di stagione piuttosto ricco di appuntamenti. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono infatti chiamati a preservare un piazzamento Champions e conquistare il pass per la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest nella doppia sfida in semfinale contro il Siviglia (11 e 18 maggio). C'è però chi pensa già alla prossima stagione. La Maglia Bianconera, infatti, ha pubblicato sui propri social quelle che dovrebbe essere la seconda e la terza maglia della Vecchia Signora per la stagione 2023-24.

La Juventus si rifà il look: i dettagli su seconda e terza maglia

Dopo le anticipazioni di novembre, sono stati resi noti altri dettagli riguardanti la divisa da trasferta e la terza. Per quanto concerne la prima si legge: "A novembre avevamo fornito due opzioni, e tanti hanno considerato solo la prima, mentre è la seconda (quella con la penultima hoop di un colore scuro indefinito, tra blu, viola e carbone) la più probabile. Limate anche le tonalità di rosa e grigio, più forti rispetto alla precedente proiezione. Aggiunto il retro. Pantaloncini e calzettoni bianchi (ma ci sarà la doppia dotazione come sempre)". Poi si sottolinea che il livello di attendibilità resta altissimo. Per quanto riguarda invece la terza maglia: "Qui il dettaglio principale in più riguarda il colletto, che dovrebbe essere grigio come il resto della maglia e con bottoncino. Il logo Juventus dovrebbe essere bianco, diversamente da quello adidas, dalle stripes, e da Jeep, di un grigio più chiaro rispetto al principale". I bianconeri, dunque, sono pronti a rifarsi il look.