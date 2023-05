Juve, i convocati di Allegri per il Lecce: non c'è Rabiot

TORINO - È stata diramata la lista di convocati di mister Allegri per la partita di questa sera alle 18 contro il Lecce all'Allianz Stadium, match valido per la 33esima giornata di Serie A. La Juventus vuole riscattarsi dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna, di fronte a un avversario a caccia di punti salvezza che invece è reduce da un'importante vittoria contro l'Udinese (1-0, gol di Strefezza su rigore) nell'ultimo turno.

Juve-Lecce, i convocati di Allegri

Questa la lista dei convocati di Allegri per Juve-Lecce, un elenco in cui non compare Rabiot, che godrà di un turno di riposo in questa giornata dopo aver giocato tante partite, come del resto aveva anticipato il tecnico in conferenza stampa. Presenti invece Di Maria e Kean.