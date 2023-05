De Sciglio, infortunio terribile in Juve-Lecce: crociato, stagione finita

TORINO - Brutte notizie per Mattia De Sciglio e la Juve. Uscito in lacrime in barella al 33' della sfida tra Juventus e Lecce, il terzino ex Milan è caduto a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio, mentre contendeva il pallone a Banda. Fagioli ha immediatamente richiesto l'intervento dello staff medico.