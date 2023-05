Moviola Juve-Lecce: Miretti, il gol e il fuorigioco con le dita

La Juventus chiude contro il Lecce sul risultato di 2-1. A portare avanti i padroni di casa ci ha pensato Leandro Paredes con il suo primo gol in bianconero realizzato su punizione , prima del pareggio su rigore (in seguito ad un fallo di mano di Danilo ) di Ceesay . Poi, per riportare avanti la Vecchia Signora ecco Vlahovic che torna al gol dopo 84 giorni. Due episodi da Var nel corso della prima frazione di gara: dopo appena 3' gli ospiti si erano portati avanti sempre con Ceesay. Dopo un controllo, la rete è stata annullata per evidente posizione di fuorigioco.

Juve-Lecce, il gol annullato a Miretti

Annullato un gol anche a Miretti, che come Paredes avrebbe realizzato la sua prima rete in bianconero. Il centrocampista classe 2003 al 26' aveva sorpreso il portiere avversario su assist di Fagioli, ma anche in questo caso la rete è stata annullata per posizione di offside dopo il controllo al Var. Tanta sfortuna per lo juventino: il fuorigioco automatico rilevato telecamere hanno successivamente mostrato Miretti oltre la linea dei difensori solamente con le dita del piede destro.