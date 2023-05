Bonucci si traveste da Chiellini: turbante e tackle decisivo in Juve-Lecce

Piccolo spavento per Leonardo Bonucci durante il match tra Juventus e Lecce . Il capitano bianconero, nel corso del secondo tempo della sfida dell' Allianz Stadium , si è scontrato con Banda in occasione di un calcio d'angolo per gli avversari.

Juve-Lecce 2-1: tabellino e statistiche

Juve-Lecce, Bonucci come Chiellini

Subito dopo il contrasto, Bonucci è rimasto a terra per poi essere soccorso dai medici a bordo campo. Il difensore è comunque tornato sul terreno di gioco con una fasciatura in testa, ricordando quanto accadeva spesso al suo ex compagno di squadra ed ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Poco dopo, inoltre, Bonucci ha anche effettuato un tackle decisivo per salvare la porta bianconera su un'occasione pericolosa del Lecce mettendo il risultato al sicuro per il 2-1 finale.