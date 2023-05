Qual è il primo vero obiettivo della Juventus

Battere l'Atalanta, certo. Eliminare il Siviglia in semifinale di Europa League, d'accordo. Confidare nel pieno recupero di Pogba e Vlahovic, come no? Ma il primo, vero obiettivo di questa Juve e di quella che verrà, deve essere anche un altro: riconquistare i suoi tifosi. Ha acutamente osservato stamane Guido Vaciago su Tuttosport, a proposito della vittoria sul Lecce, maturata in un Allianz che ha contato 33.757 spettatori: "Il tutto nel desolante pomeriggio dello Stadium, silenzioso e inerte.Altro che stadio salotto! Iri l'impianto bianconero aveva la verve di una sala d'aspetto dentistica. La Juventus intesa come nuova dirigenza e proprietà, non può trascurare l'effetto che questa stagione e questa squadra stanno avendo sul suo popolo, frustrato, vilipeso e stanco. Quello Stadium non pienissimo e silenzioso è un allarme da non sottovalutare". Ecco, qui sta il punto. Riaccendere l'entusiasmo di milioni di tifosi, frustrati dalle vicende che si stanno consumando davanti alla giustizia sportiva e da una squadra adusa giocare sulle montagne russe, deve essere la priorità di un club che, mai come in questo scorcio di 2023, si sta giocando presente e futuro. Il 24 luglio 2023 si avvicina e non sarà una data qualunque: quel giorno si compiranno i cento anni di proprietà Agnelli, primato mondiale di ogni disciplina. In lizza per la qualificazione alla prossima Champions e per la vittoria finale in Europa League, in questo finale di stagione la Juve è chiamata a lanciare un segnale forte e chiaro alla sua gente. Il corto muso ha stufato. Il muso lungo dei tifosi è evidente. Urge scossa d'entusiasmo, di vittorie, di passione.