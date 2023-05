"Greenwood, c'è la Juventus!": clamoroso dall'Inghilterra

TORINO - La Juventus sarebbe pronta a offrire a Mason Greenwood un nuovo inizio in Italia: questa la clamorosa indiscrezione che arriva dall'Inghilterra in vista del mercato estivo. I bianconeri, secondo il The Sun, sarebbero molto interessati a portare a Torino il giovane attaccante del Manchester United per cercare di riportarlo ad alti livelli dopo il caos giudiziario che lo ha travolto nel gennaio 2022 con l'accusa di violenza denunciata dall'ex fidanzata Harriet Robson.