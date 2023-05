Da Bergamo al Siviglia: il successo con l'Atalanta trampolino per puntare la finale di Coppa

INVIATO A BERGAMO - La Juventus vince e sfrutta la trasferta in casa dell'Atalanta come trampolino di lancio per la semifinale di andata di Torino contro il Siviglia. Una Juve convincente e vincente proprio come voleva Massimiliano Allegri alla vigilia, per dare la giusta scossa nella corsa a un posto nella prossima Champions League - i bianconeri sono secondi da soli in classifica - e preparare al meglio la sfida più importante dell'anno, quella contro la squadra andalusa guidata in panchina dal tecnico basco José Mendilibar.