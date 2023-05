Chiesa, il gesto per Vlahovic sotto la curva Atalanta per Dusan

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno confezionato il gol del definitivo 2-0 per la Juventus sul campo dell' Atalanta nel 34° turno del campionato di Serie A . La partita di Bergamo è stata caratterizzata dai cori a sfondo razzista dei tifosi atalantini contro l'attaccante serbo, che ha risposto segnando la rete del raddoppio bianconero proprio sotto la curva dei bergamaschi. Dopo la gara, sono stati tanti i commenti in difesa di Vlahovic: dalle parole di Alex Sandro alla replica della Juventus alle particolari dichiarazioni di Gasperini .

Atalanta-Juve, Chiesa e il gesto per Vlahovic

In campo, invece, ci ha pensato Chiesa a 'difendere' il suo compagno di reparto subito dopo la rete del 2-0 per la squadra di Allegri. L'esterno, infatti, dopo aver servito l'assist in contropiede al serbo, ha festeggiato il gol con l'ex Fiorentina e ha portato le mani alle orecchie proprio sotto la curva dei sostenitori nerazzurri. Un bellissimo gesto per il Vlahovic, preso di mira dai tifosi dell'Atalanta con cori a sfondo razzista.