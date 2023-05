Juve, processo Prisma: stamattina davanti al Gup Picco

Processo Prisma: la competenza territoriale

Tutti davanti al gup Marco Picco, chiamato a prendere una decisione sul delicato tema della competenza territoriale. Secondo gli avvocati della Juventus, infatti, il processo andrebbe spostato a Milano o, in seconda battuta, a Roma. Ma non è detto che una decisione arrivi nella giornata odierna, anzi: ben più probabile che la palla venga passata alla Corte di Cassazione, come previsto dalla Riforma Cartabia. Attesa anche per la costituzione delle parti civili.