Juve, la nuova maglia e Pogba sul trono: debutto con la Cremonese?

La prima maglia della Juve 2023/2024 è pronta al debutto: contro la Cremonese, sfida in programma per domenica sera, la squadra bianconera dovrebbe scendere in campo con il nuovo kit. Come anticipato via social da La maglia bianconera che ha svelato in esclusiva le prime immagini e i testimonial esclusivi. Bianco e nero sono i colori che predominano e poi c'è un tocco di giallo che caratterizza le varie rifiniture della nuova maglietta che presenta le strisce nere orizzontali e sfumate che creano un effetto ottico. Mentre i dettagli dal logo Adidas al logo Juve fino allo sponsor Jeep sono interamente o parzialmente contornate di giallo. Pantaloncini e calzettoni invece sono neri con richiami gialli.