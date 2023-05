Del Piero vota Vlahovic: "Ha tutto per essere il 9 della Juve per 10 anni"

"Vlahovic può essere il numero 9 della Juventus per i prossimi dieci anni. Fare il centravanti alla Fiorentina non è la stessa cosa di farlo ala Juve". Lo ha detto Alessandro Del Piero prima di Juve-Siviglia nel prepartita di SkySport. L'ex capitano bianconero ha aggiunto: "Senza a Pogba, con Chiesa e Di Maria a metà servizio e tutti i problemi avuti è seconda in classifica e questo deve far riflettere tutti. La Champions è stata un disastro ma è in semifinale di Europa League e potrebbero essere segnali importanti per il futuro. Si è ritrovata compattezza, sono segnali importanti".