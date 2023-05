Rabiot, il fratello è una furia: attacco ad arbitro e Var di Juve-Siviglia

TORINO - Il fatto netto in area di rigore del Siviglia commesso da Badè su Adrien Rabiot nell'andata della semifinale di Europa League fa ancora discutere. Il centrocampista della Juventus, mostrando i segni del fallo sulla sua gamba destra, ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita sottolineando l'incredulità del non intervento del Var ed il fratello ha ribadito il concetto con toni più aspri. James ha pubblicato una storia su Instagram mostrando il fallo del giocatore del Siviglia, ingrandendo sulle ferite riportate dal fratello commentando: "Dare il Var in mano a degli incompetenti è come dare degli occhiali da vista alle persone non vedenti".