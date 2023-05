Giuntoli-Juve, via al nuovo progetto: chi rischia e chi verrà confermato

TORINO - Non è ancora il momento per farsi vedere all’Allianz Stadium, per Cristiano Giuntoli. Non sarebbe possibile per tutta una serie di motivi, il primo e più importante dei quali è che l’architetto del Napoli da scudetto non è ancora il direttore sportivo della Juventus. Diciamo che sarebbe inopportuno: un professionista del suo livello sa bene come stare al mondo. Le trattative sono in corso: non tanto con il club bianconero, con il quale ci sarebbe già un’intesa di massima per un triennale, che riguarderebbe anche i collaboratori Stefanelli (in uscita dal Cesena) e il braccio destro Pompilio. Il discorso è aperto e in via di definizione con il Napoli e in particolare con Aurelio De Laurentiis: le parti stanno cercando una soluzione che soddisfi tutti, dato che Giuntoli è ancora sotto contratto fino al 2024 con il club da poco laureatosi campione d’Italia.