Fagioli: "Il gol? Bello, ho fermato l'esultanza perché era la Cremonese"

"E' stato un primo tempo molto difficile perchè la Cremonese difendeva bene e poi ripartiva, e dovevamo solo sbloccarla per giocare poi più facilmente. Il gol è stato bello, ero emozionato, all'inizio esultavo perchè non segnavo da tanto, poi mi sono accorto di aver segnato alla Cremonese e mi sono fermato". Lo ha detto Nicolò Fagioli a Dazn dopo la vittoria della sua Juventus contro la Cremonese in campionato.

Le parole di Fagioli dopo Juve-Cremonese

Il centrocampista della Juve ha aggiunto: "Sono andato sotto lo spicchio dei tifosi della Cremonese a salutarli? Sì, sono andato a salutarli perchè all'andata mi sono dimenticato di andare e mi sembrava giusto farlo perchè l'anno scorso è stata un'annata fantastica". Poi, sull'infortunio di Pogba: "Eravamo tutti contentissimi del suo ritorno dal primo minuto, per me è un idolo perchè lo vedo giocare sin da bambino e mi dispiace che abbia avuto una ricaduta. Spero non sia nulla di grave e gli auguro una pronta guarigione". Infine, sulla partita a Siviglia: "Adesso dobbiamo andare là, a giocarcela a viso aperto, dobbiamo andare lì per vincere e per andare a Budapest. Questo è il nsotro obiettivo più grande".